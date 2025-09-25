Irak Başbakanı, IKBY'deki petrolün Irak-Türkiye boru hattından ihraç edileceğini açıkladı
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bulunan sahalardan üretilen petrolün Irak-Türkiye boru hattı üzerinden ihraç edileceğini duyurdu.
Bağdat/Erbil
Sudani, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Tarihi bir anlaşmaya vardık; buna göre, Irak Petrol Bakanlığı, Irak Kürdistan Bölgesi'nde bulunan sahalardan üretilen ham petrolü devralacak ve Irak-Türkiye boru hattı üzerinden ihraç edecek." ifadelerini kullandı.
Anlaşmanın Irak'taki servetin adil dağılımını, ihracat kanallarının çeşitlendirilmesini ve yatırımların teşvik edilmesini de güvence altına alacağını kaydeden Sudani, "Bu, 18 yıldır beklediğimiz bir başarı." dedi.
IKBY Başbakanı, bölgedeki petrol kuyularının bir kere daha dünya petrol piyasalarına açıldığını söyledi
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani de ABD merkezli x sosyal medya hesabından IKBY’de üretilen petrolün ihraç edilmesine ilişkin mesaj yayımladı.
Petrol ihracatına ilişkin üçlü anlaşmanın imzalanmasına işaret eden Barzani, “Irak Kürdistan Bölgesi, petrol üreticisi firmalar, Irak Petrol Bakanlığı ve Irak Milli Petrol Şirketi arasında bugün yapılan anlaşma ile Irak Kürdistan Bölgesi'ndeki petrol kuyuları bir kere daha dünya petrol piyasalarına açılmıştır.” dedi.
Barzani, anlaşmanın tüm tarafları ile halkı tebrik ettiğini ifade ederek, “Bu tarihi günde Irak Kürdistan Bölgesi halkının mali haklarının temin edilmesinin önünde büyük bir engel kalktı. Irak Kürdistan Bölgesi petrolünün satılmaya başlanmasıyla birlikte anayasal tüm haklarımıza bir kere daha vurgu yapıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.
IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı da bu gelişmelerden sonra yaptığı açıklamada, petrol akışının 48 saat içinde başlayacağını duyurdu.