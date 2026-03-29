Irak’ta Haşdi Şabi karargahlarına hava saldırısı düzenlendi
Irak’ın Musul kentinde Haşdi Şabi’ye ait iki karargaha hava saldırısı düzenlendi.
Haşdi Şabi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Musul kentindeki Haşdi Şabi Musul Operasyon Komutanlığı ve Dördüncü Tabur Komutanlığı karargahı, hava saldırılarının hedefi oldu.
Saldırıların ABD-İsrail tarafından yapıldığı ifade edilen açıklamada, karargahlarda maddi hasar olduğu aktarıldı.
