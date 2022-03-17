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Dünya

Irak’ta ABD’li sözleşmeli personellerin bulunduğu üsse füzeli saldırı

Irak’ın Salahaddin vilayetinde ABD ve diğer yabancı sözleşmeli personellerin bulunduğu Beled Askeri Üssü çevresine isabet eden 4 füzeli saldırı düzenlendi.

Haydar Karaalp   | 17.03.2022
Irak’ta ABD’li sözleşmeli personellerin bulunduğu üsse füzeli saldırı Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani/AA

Bağdat

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamada, "Terörle mücadele eden Irak uçaklarının bulunduğu Beled Askeri Üssü’nün çevresine isabet eden 4 füzeyle saldırı düzenlendi." ifadesi kullanıldı.

Saldırıda insani ya da maddi zayiat yaşanmadığı bildirildi.

Söz konusu saldırının kimin tarafından üstlendiği bilgisine yer verilmedi.

Beled Askeri Üssü, daha öncede benzer saldırılara maruz kalmıştı.

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