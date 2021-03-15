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Dünya

Irak İstihbarat Servisi, kurumu "BAE'nin yönettiği" iddialarını yalanladı

Irak İstihbarat Servisi, Haşdi Şabi bünyesinde yer alan Asaib Ehlilhak Hareketinin lideri Kays el-Hazali'nin Birleşik Arap Emirlikleri'den (BAE) bir ekibin devletin istihbarat servisini yönettiği yönündeki iddialarına tepki gösterdi.

Haydar Karaalp   | 15.03.2021
Irak İstihbarat Servisi, kurumu "BAE'nin yönettiği" iddialarını yalanladı

Bağdat

Irak İstihbarat Servisi, Hazali'nin ortaya attığı iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bazı siyasi açıklamalar ve iddialarla servis ve bünyesindeki çalışanların "imajına zarar verilmek istendiği" kaydedilen açıklamada, "Servisin hassas çalışma doğasına karşı olan bu tür açıklamalar servisin ulusal kimliği ve aidiyetine darbe niteliğindedir." ifadeleri kullanıldı.

Bir grup servis çalışanının başka bir kuruma (Sınır Kapısı Kurumu) nakledildiği ifade edilen açıklamada, bunun "normal idari" bir uygulama olduğu belirtildi.

Bu atamaların mesleki ve ulusal perspektif usullerine uygun olarak ve Sınır Kapısı Kurumunun ihtiyacına göre yapıldığı da aktarıldı.

Açıklamada, Irak İstihbarat Servisi çalışanlarının onuruna zarar veren açıklamalara karşı yargı yoluna başvurulacağı vurgulandı.

İran'a yakın Asaib Ehlilhak Hareketinin lideri Hazali, sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada, BAE'li güvenlik uzmanlarından oluşan bir ekibin Irak'a gelip söz konusu servisi yönlendirmeye başladığını ileri sürmüştü.

Irak'ta bazı kaynaklarca, serviste bulunan 300'e yakın Şii komutan ve memurun Sınır Kapısı Kurumuna nakledildiği iddia ediliyor.


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