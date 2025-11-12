Dolar
42.24
Euro
48.90
Altın
4,125.39
ETH/USDT
3,579.20
BTC/USDT
105,000.00
BIST 100
10,625.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Afyonkarahisar'da yağ fabrikasında meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı. Olay yerinden yayındayız. Afyonkarahisar'da yağ fabrikasında meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı. -VTR-
logo
Dünya

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği: Seçimlere katılım oranı yüzde 56

Irak'ta dün gerçekleştirilen genel seçimlere katılım oranı yüzde 56 olarak açıklandı.

Haydar Karaalp  | 12.11.2025 - Güncelleme : 12.11.2025
Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği: Seçimlere katılım oranı yüzde 56

Bağdat

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre oyların yüzde 99,98'inin sayımı bitti.

Komiserlik, söz konusu veriler ışığında katılım oranının da yüzde 56,11 olduğunu açıkladı.

Ülke genelinde 21 milyon 404 bin 291 kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçimlerde 329 sandalyeli Irak Meclisine girebilmek için 7 bin 744 aday yarıştı.

Irak Yüksek Seçim Komiserliği, seçim sonuçlarını sandıklar kapandıktan 24 saat sonra açıklayacağını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde 6 yöneticiye ilişkin tespitler
Bursa'da "Sürdürülebilirlik ve İnsan Zirvesi" başladı
Afyonkarahisar'da fabrikadaki patlamada 10 kişi yaralandı
Mersin'de yardımların kriz bölgelerine hızla ulaştırılmasını sağlayacak "Stratejik Stok Merkezi" açıldı
Kültür AŞ ve Medya AŞ'nin aldığı ihalelerde kamu zararı tespitleri

Benzer haberler

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği: Seçimlere katılım oranı yüzde 56

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği: Seçimlere katılım oranı yüzde 56

Irak’ta genel seçimler için oy kullanma işlemi sona erdi

Irak'ta oy verme işlemi başladı

Irak'ta parlamento seçimi, ülkenin istikrarı ve geleceği açısından kritik önem taşıyor

Irak'ta parlamento seçimi, ülkenin istikrarı ve geleceği açısından kritik önem taşıyor
Irak 2025 parlamento seçimleri: Kırılganlıklar ve fırsatlar

Irak 2025 parlamento seçimleri: Kırılganlıklar ve fırsatlar
Irak’ta "özel oylama"da sandıklar kapandı

Irak’ta "özel oylama"da sandıklar kapandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet