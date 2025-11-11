Irak’ta genel seçimler için oy kullanma işlemi sona erdi
Irak’ta düzenlenen genel seçimde oy kullanma işlemi sona erdi.
Bağdat
Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, ülke genelinde yapılan oylamanın sona erdiğini ve sandıkların kapandığını duyurdu.
Komiserlik, seçim sürecinde teknik veya idari açıdan herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğimi bildirdi.
Irak genel seçimlerinde 329 sandalyeli meclis için 7 bin 744 aday yarıştı.
Yüksek Seçim Komiserliği, seçim sonuçlarını sandıklar kapandıktan 24 saat sonra açıklayacağını duyurmuştu.
Irak'ta parlamento seçimleri, daha çok sembolik bir makam olan ve Kürtlere ayrılan cumhurbaşkanının seçilmesi ile yeni bir başbakanın belirlenmesi sürecinin başlangıcı olacak. Bu iki süreç siyasi uzlaşı yoluyla yürütüldüğü için aylarca devam edebiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.