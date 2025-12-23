Irak, İran’dan gelen doğal gaz akışının tamamen durduğunu duyurdu
Irak Elektrik Bakanlığı, İran’ın Irak’a verdiği doğal gaz akışını tamamen durduğunu açıkladı.
Bağdat
Irak resmi haber ajansı INA, Irak Elektrik Bakanlığı’na dayandırdığı haberde, İran’dan gelen doğal gazın tamamen durduğunu bildirdi. belirtildi.
Irak elektrik sisteminin bu nedenle 4 bin ile 4 bin 500 megavat arasında kayıp yaşadığı kaydedildi.
Irak Elektrik Bakanlığı’nın ayrıca Petrol Bakanlığı ile koordinasyon halinde yerli alternatif yakıta başvurarak santrallerin beslenmesinin sağlandığı ve üretimin kontrol altında olduğu ifade edildi.
Irak, elektrik üretiminde büyük ölçüde doğal gaza bağımlı bir ülke konumunda bulunuyor. Ülkede üretilen elektriğin yaklaşık üçte biri, İran'dan ithal edilen doğal gazla çalışan santrallerden sağlanıyor.