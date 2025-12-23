Dolar
42.82
Euro
50.65
Altın
4,470.30
ETH/USDT
2,949.80
BTC/USDT
87,653.00
BIST 100
11,304.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaşlı taraftarlar, Chobani Stadı'na giriş yapıyor.
logo
Dünya

Irak, İran’dan gelen doğal gaz akışının tamamen durduğunu duyurdu

Irak Elektrik Bakanlığı, İran’ın Irak’a verdiği doğal gaz akışını tamamen durduğunu açıkladı.

Haydar Karaalp  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
Irak, İran’dan gelen doğal gaz akışının tamamen durduğunu duyurdu

Bağdat

Irak resmi haber ajansı INA, Irak Elektrik Bakanlığı’na dayandırdığı haberde, İran’dan gelen doğal gazın tamamen durduğunu bildirdi. belirtildi.

Irak elektrik sisteminin bu nedenle 4 bin ile 4 bin 500 megavat arasında kayıp yaşadığı kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Irak Elektrik Bakanlığı’nın ayrıca Petrol Bakanlığı ile koordinasyon halinde yerli alternatif yakıta başvurarak santrallerin beslenmesinin sağlandığı ve üretimin kontrol altında olduğu ifade edildi.

Irak, elektrik üretiminde büyük ölçüde doğal gaza bağımlı bir ülke konumunda bulunuyor. Ülkede üretilen elektriğin yaklaşık üçte biri, İran’dan ithal edilen doğal gazla çalışan santrallerden sağlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bu hafta yurdun büyük bir bölümünde sağanak bekleniyor
TİKA, Kazakistan'daki üniversitede "Türk Dili Sınıfı" kurdu
Şişli’de AVM'de çıkan yangın söndürüldü
Bakan Yerlikaya: Türkiye, INTERPOL, EUROPOL ve dost ülkelerin emniyet birimleriyle çalışan en etkin ülkelerden biridir
İletişim Başkanı Duran'ın makalesi Güney Kore medyasında yayımlandı

Benzer haberler

Irak, İran’dan gelen doğal gaz akışının tamamen durduğunu duyurdu

Irak, İran’dan gelen doğal gaz akışının tamamen durduğunu duyurdu

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ülkesindeki su sorununun hayati bir konu haline geldiğini söyledi

ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nden "İran Fordo saldırısından gerekli mesajı almamış" açıklaması

ABD'li Senatör Graham, İran'ın balistik füzelerinin İsrail'in hava savunma sistemini alt edebileceğini söyledi

ABD'li Senatör Graham, İran'ın balistik füzelerinin İsrail'in hava savunma sistemini alt edebileceğini söyledi
İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan "İran'a tekrar saldırabilecekleri" tehdidi

İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan "İran'a tekrar saldırabilecekleri" tehdidi
Irak, İsrail'in olası saldırılarına dair uyarılar aldığı iddialarını yalanladı

Irak, İsrail'in olası saldırılarına dair uyarılar aldığı iddialarını yalanladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet