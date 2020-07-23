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Dünya

İngiltere'den Rusya'ya uydu testlerinde uzaya silah niteliği taşıyan bir nesne gönderdiği suçlaması

İngiltere, Rusya'nın uydu testlerinde uzaya silah özelliklerine sahip bir nesne gönderdiği suçlamasında bulunarak, Rusya'ya testleri derhal durdurma çağrısında bulundu.

Bilal Acar   | 23.07.2020
İngiltere'den Rusya'ya uydu testlerinde uzaya silah niteliği taşıyan bir nesne gönderdiği suçlaması

Londra

İngiltere, Rusya'nın uydu testlerinde uzaya silah özelliklerine sahip bir nesne gönderdiği suçlamasında bulunarak, Rusya'ya testleri derhal durdurma çağrısında bulundu.

İngiliz Sky News'in haberinde, İngiltere ve Amerika'nın, Rusya'nın uydu denemelerinden derin endişe duyduğu bildirildi.

İngiltere Uzay Ajansı Müdürü Harvey Smith, Rusya'nın uydu testlerinde silah özelliklerine sahip bir nesneyi uzaya fırlattığını öne sürerek, Rusya'ya "sorumsuz" davranışları derhal terketmesi uyarısında bulundu.

Bu tür eylemlerin, uzayın barışçıl kullanımına zarar vereceğini belirten Smith, silah niteliği taşıyan uydu çalışmalarının uzay sistemleri için tehdit oluşturabileceğine dikkati çekerek, Rusya'yı uzay çalışmalarında İngiltere ve ortaklarıyla yapıcı işbirliğine davet etti.

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