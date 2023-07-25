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İngiltere'de sığınmacıların kalacağı gemiye bu hafta ilk grubun yerleştirilmesi bekleniyor

İngiltere'de sığınmacıların kalacağı "Bibby Stockholm" adlı gemiye yerleştirilecek ilk 50 kişilik grubun, bu hafta geminin bulunduğu Portland Adası'na getirileceği öngörülüyor.

Zuhal Demirci  | 25.07.2023 - Güncelleme : 25.07.2023
İngiltere'de sığınmacıların kalacağı gemiye bu hafta ilk grubun yerleştirilmesi bekleniyor

İngiltere

Ülke basınında yer alan haberlere göre, ilk 50 kişilik sığınmacı grubunun bu hafta Portland Adası'na ulaşması ve sığınma taleplerinin işleme konulması süresince kalacakları "Bibby Stockholm" adlı gemiye yerleştirilmeleri bekleniyor.

İlerleyen haftalarda ise planlama doğrultusunda 500 sığınmacının tamamının gemiye yerleştirileceği tahmin ediliyor.

Gemi, bölge halkı ve insan hakları gruplarınca protestolarla karşılandı

En az 18 ay boyunca 500 sığınmacıyı barındıracak 222 odalı gemi, geçen hafta Dorset'in güney kıyısındaki Portland Limanı'na ulaşmıştı. Gemi, bölge halkı ve insan hakları gruplarınca protestolarla karşılanmıştı.

Hükümet, gemide barındırılacak kişilerin, yalnızca İngiltere'ye yasa dışı yollardan giren 18 ila 65 yaşındaki yetişkin erkeklerden oluşacağını açıklamıştı.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, halihazırda ülke genelindeki otellerde yaklaşık 51 bin sığınmacının bulunduğu ve bu durumun vergi mükelleflerine günde yaklaşık 6 milyon sterline mal olduğu bildirilmişti.

Ülkedeki göçmen yanlısı sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütleri, sığınmacıların gemilerde barındırılmasının "insanlık dışı" olduğunu savunuyor.

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