Avrupa havalimanlarına düzenlenen siber saldırı nedeniyle İngiltere'de bir kişi gözaltına alındı
Avrupa'nın büyük havalimanlarına geçen hafta düzenlenen ve etkileri birkaç gün devam eden siber saldırının ardından İngiltere'de bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Londra
İngiltere Ulusal Suç Ajansı'ndan (NCA) yapılan yazılı açıklamada havalimanlarına biniş sistemleri hizmetleri sağlayan Collins Aerospace adlı ABD merkezli şirkete yönelik siber saldırıyla ilgili inceleme yürütüldüğü ifade edildi.
- Siber saldırı, Avrupa'nın büyük havalimanlarında gecikmelere neden oluyor
- Siber saldırı nedeniyle Avrupa'nın büyük havalimanlarında aksaklıklar devam ediyor
- Avrupa Ağ ve Bilgi Güvenliği Ajansı: Havalimanlarındaki aksaklıklara fidye yazılımı neden oldu
Açıklamada, 19 Eylül'deki siber saldırı nedeniyle Avrupa'nın bazı büyük havalimanlarında ve Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda seferlerin aksadığı hatırlatıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
NCA ve Thames Valley Polisine bağlı Güneydoğu Bölgesi Organize Suçlarla Mücadele Biriminin (SEROCU) işbirliğiyle bir operasyon yapıldığı kaydedilen açıklamada, "NCA ve SEROCU, dün akşam, 40'lı yaşlarında bir erkeği, Bilgisayarın Kötüye Kullanımı Yasası'nda belirtilen suçları işlediği şüphesiyle gözaltına aldı." ifadesi kullanıldı.
Şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtilen açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen NCA Ulusal Siber Suçlarla Mücadele Birimi Müdür Yardımcısı Paul Foster, "Bu olayla ilgili inceleme henüz erken aşamalarda ve hala devam ediyor. Siber suçlar tüm dünyayı tehdit ederken İngiltere'de de ciddi aksamalara neden oluyor." ifadelerini kullandı.
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yer alan büyük havalimanlarındaki uçuşların check-in ve biniş sistemine yapılan siber saldırı nedeniyle 19 Eylül'de aksamalar yaşanmıştı.
Brüksel, Berlin ve Londra'daki havalimanlarını etkileyen siber saldırının Collins Aerospace şirketine yönelik olduğu belirtilmişti.
Siber saldırının etkileri 22 Eylül'e kadar devam etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.