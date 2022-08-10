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Dünya

İngiltere'de Muhafazakar Partinin lider adayı Sunak'tan partisine 'halka finansal destek' uyarısı

İngiltere'de Muhafazakar Partinin lider adaylarından Rishi Sunak, yeni kurulacak hükümetin halka artan enerji faturaları karşısında destek sunamaması halinde partisinin seçim yenilgisiyle karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

Muhammet İkbal Arslan   | 10.08.2022
İngiltere'de Muhafazakar Partinin lider adayı Sunak'tan partisine 'halka finansal destek' uyarısı Fotoğraf: David Cliff/AA

Londra

Sunak ve rakibi Dışişleri Bakanı Liz Truss, Muhafazakar Parti mensupları ile seçim kampanyası çerçevesinde İngiltere'nin Darlington bölgesinde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Ana gündeminin artan enerji faturaları ve yaşam maliyetleri olan etkinlikte, parti üyeleri, özellikle vergi politikaları ve zorluklarla mücadele eden ailelere verilecek destek konusunda rakipleri zorlayan sorular sordu.

Truss, başbakan olarak gelecek seçimde daha fazla koltuk kazanacağı sözünü verdi.

"Ortada sabit bir pasta var. Biz bunu bölüşmeliyiz ve parayı dağıtmalıyız. Bana göre, bu pastayı büyütebiliriz." diyen Truss, mevcut vergileri artırma düşüncesine sıcak bakmadığını ve bundan daha fazla gelir elde edilmesine karşı çıktığını söyledi.

"İngiliz halkı bunu yapmadığımız için bizi affetmeyecek"

Sunak ise rakibini hayat pahalılığında sert bir artışla karşı karşıya kalan ailelere maddi destek sunmaması nedeniyle eleştirerek, gelecek seçimde yoksulluğun artmasını engelleyememesi halinde partisinin kesinlikle yenilgiye uğrayacağı uyarısında bulundu.

Çok zenginler için vergi indirimleri değil en çok ihtiyacı olanlara yardım etmeyi hedeflemeleri gerektiğini vurgulayan Sunak, "Eğer bunu yapmazsak milyonlarca insan sadece acı çekmeyecek, seçimlerde kesinlikle mahvolacağız. İngiliz halkı, bunu yapmadığımız için bizi affetmeyecek." dedi.

Artan enerji faturalarına da dikkati çeken Sunak, bu konuda halka destek olunmaması karşısında Muhafazakar Partinin seçimi kaybedebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Muhafazakar Partide liderlik yarışı

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği yarışı Dışişleri Bakanı Truss ve eski Maliye Bakanı Sunak arasında geçecek.

Adaylar, 7 Temmuz'da Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden Johnson'ın yerini almak için mücadele veriyor.

Parti liderliği için 20 Temmuz'da yapılan oylamada, Sunak 137, Truss 113 oy almıştı.

Partinin yeni lideri, 5 Eylül'de belli olacak

Ülke çapında yaklaşık 160 bin Muhafazakar Parti üyesi, yeni başbakanı ve partinin yeni liderini, sona kalan 2 aday arasından seçecek.

Oylamanın ardından Johnson sonrası partinin yeni lideri ve Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın yeni sakini, 5 Eylül'de açıklanacak.

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