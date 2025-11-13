Dolar
Dünya

Suriye bayrağı, Londra'da göndere çekildi

Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağı, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Suriye Büyükelçiliği binasında göndere çekildi.

Zuhal Demirci, Eşref Musa  | 13.11.2025 - Güncelleme : 13.11.2025
Suriye bayrağı, Londra'da göndere çekildi Fotoğraf: Raşid Necati Aslım/AA

Londra

İngiltere'ye resmi ziyarette bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Londra'da 2013'ten beri kapatılan ülkesinin büyükelçilik binasında, ​​​​​Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağını göndere çekti.

Büyükelçilik binası önünde toplanan ve ellerinde ülkesinin bayraklarını taşıyan çok sayıda Suriyeli de tezahürat yaparak bu ana tanıklık etti.

"Suriye, özgür kimliğiyle dünyaya geri dönüyor"

Şeybani, bayrak çekme töreninin ardından ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Esed'in kimyasal rejiminin yıllarca dayattığı izolasyonun ardından, bugün Londra'daki Suriye Büyükelçiliğini yeniden açıyoruz. Suriye, özgür kimliğiyle dünyaya geri dönüyor." ifadesini kullandı.

Büyükelçilik binası önünde bu ana tanıklık edenlerden Sammy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Ben burada doğdum ama ilk kez Suriye'ye birkaç ay önce gittim. Bugüne şükürler olsun." dedi.

Elinde Suriye bayrağı motifli atkı taşıyan Ramsa da çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Suriye halkı bu anı çok uzun zamandır bekliyordu. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok mutluyum." diye konuştu.

