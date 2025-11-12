Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İngiltere'ye gidiyor
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İngiltere'de bazı yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirmek üzere bugün Londra'ya gidiyor.
Şam
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi, Şaybani'nin resmi temaslarda bulunmak üzere İngiltere'ye doğru yola çıktığını bildirdi.
Ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkileri ve Suriye'deki son gelişmeleri ele alma amacı taşıdığı belirtildi.