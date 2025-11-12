Dolar
Dünya

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İngiltere'ye gidiyor

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İngiltere'de bazı yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirmek üzere bugün Londra'ya gidiyor.

Ahmet Karaahmet  | 12.11.2025 - Güncelleme : 12.11.2025
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İngiltere'ye gidiyor

Şam

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi, Şaybani'nin resmi temaslarda bulunmak üzere İngiltere'ye doğru yola çıktığını bildirdi.

Ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkileri ve Suriye'deki son gelişmeleri ele alma amacı taşıdığı belirtildi.

