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Dünya

İngiltere'de Filistin destekçileri, İsrail'e silah parçası satan tesise çatıdan kırmızı boya döktü

İngiltere'de Filistin destekçisi aktivistler, İsrail'e askeri malzeme satışı yapan şirkete ait tesisin çatısına çıkarak içeriye kırmızı boya döktü.

Zuhal Demirci  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
İngiltere'de Filistin destekçileri, İsrail'e silah parçası satan tesise çatıdan kırmızı boya döktü

İngiltere

İngiltere'de İsrail ile iş yapan şirketlere karşı eylemler düzenleyen "Palestine Action" grubu üyesi aktivistler, ABD'li şirket "Teledyne Defence and Space"in Merseyside bölgesindeki tesisinin çatışına çıktı.

Grubun, X hesabından paylaştığı görüntüde, Filistin destekçisi aktivistin çatının bir kısmını açarak elindeki kırmızı boyayı, tesisin içine döktüğü görüldü.

Aktivist, bu sırada, "Bu sizin soykırımdaki suç ortaklığınız için. Bu fabrikayı kapatmak için buradayız. Savaş uçağı parçaları üreticisini silahsızlandırmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

Palestine Action, X hesabından yaptığı açıklamada da aktivistlerin, tesisin çatısına çıkarak İsrail'in kullandığı F-35 savaş uçakları için önemli parçaların üretimini engellediklerini belirtti.

Grup, "Bu Filistin ve Lübnan için. Zafere kadar direniş!" paylaşımı yaptı.

"Palestine Action" grubu üyesi aktivistler, nisanda da şirketin West Yorkshire'da bulunan tesisinin çatısını ve camlarını balyozla kırmıştı. Aktivistler daha sonra fabrikanın çatısında toplanarak Filistin bayrağı açmıştı.

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