İngiltere'de '28 Eylül 2020'den bu yana en düşük günlük vaka sayısı' açıklandı
İngiltere'de son 24 saatte 4 bin 712 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesiyle "28 Eylül 2020'den bu yana en düşük günlük vaka sayısı" görüldü.
Londra
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Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 65 artarak 124 bin 566'ya yükseldi.
Son 24 saatte 4 bin 712 yeni vaka tespit edildi. Bu, "4 bin 44 vakanın saptandığı 28 Eylül 2020'den bu yana görülen en düşük günlük vaka sayısı" oldu. Toplam vaka sayısı da 4 milyon 223 bin 232'ye çıktı.
Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 22 milyon 377 bin 255'e ulaştı, bunlardan 1 milyon 142 bin 643'üne ikinci doz aşı uygulandı.
Ülkede 10 bin 898 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 1542'si yoğun bakımda bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.