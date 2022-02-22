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Dünya

İngiltere: Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararı uluslararası hukukun ihlalidir

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararını, "uluslararası hukukun ihlali" olarak niteledi.

Zuhal Demirci   | 22.02.2022
İngiltere: Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararı uluslararası hukukun ihlalidir

İngiltere

Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladığı sırada Başbakanlık'ta Kovid-19’a ilişkin basın toplantısı düzenleyen Johnson, Putin’in kararına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

İngiltere'nin, müttefikleriyle Rusya'ya karşı olası yaptırımların uygulanması konusunu görüşeceğini söyleyen Johnson, "Mümkün olduğu kadar çok baskı uygulamaya başlamamız gerektiği ortaya çıkıyor. Bu durumun nasıl ilerleyeceğini görmek zor." açıklamasında bulundu. Johnson, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, açıkça uluslararası hukukun ihlalidir. Bu, Ukrayna'nın egemenliğinin ve bütünlüğünün aleni bir ihlalidir. Minsk sürecinin ve Minsk anlaşmalarının reddedilmesidir ve bence bu çok kötüye alamet ve çok karanlık bir işaret."

"İngiltere, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacak"

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss da Twitter'dan yaptığı açıklamada, Putin'in kararını kınadığını belirterek, bu adımın Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesinin ihlali olduğunu ve Minsk sürecinin sona erdiğinin sinyalini verdiğini kaydetti.

Rusya'nın uluslararası taahhütlerini ihlal etmesinin cezasız kalmasına izin vermeyeceklerinin altını çizen Truss, "Yarın, uluslararası hukuk ihlallerine ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırılarına yanıt olarak Rusya'ya yeni yaptırımlar açıklayacağız." ifadesini kullandı.

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