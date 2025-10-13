Dolar
Ekonomi

Otomobil üreticileri İngiltere'de "dizel hilesi" iddiaları nedeniyle emsal niteliğinde davayla karşı karşıya

Uluslararası otomobil şirketleri İngiltere'de sürücülerin araçlarının çevresel performansına ilişkin yanıltıldıkları iddiası nedeniyle Londra Yüksek Mahkemesi'nde emsal niteliğinde bir davayla karşı karşıya kaldı.

Nuran Erkul Kaya  | 13.10.2025 - Güncelleme : 13.10.2025
Otomobil üreticileri İngiltere'de "dizel hilesi" iddiaları nedeniyle emsal niteliğinde davayla karşı karşıya

Londra

Ülke çapında yaklaşık 850 bin sürücü, araçlarının çevresel performansına yönelik yanıltıldıklarını iddiasıyla bir araya geldi.

Sürücüler, üreticilerin araçlara yerleştirdikleri yazılımlarla aracın emisyon testine tabi tutulduğunu algılayarak geçici olarak emisyonları düşürdüğünü ve böylece "Avrupa Birliği standartlarını karşılar gibi görünmesini" sağladığını iddia ediyor, test koşulları dışında bu araçların normal performansına döndüğü ve yasal sınırların oldukça üzerinde partikül madde salımına yol açtığını ileri sürüyor.

Halihazırda Mercedes-Benz, Ford, Renault, Nissan ve Peugeot/Citroen bu iddialarla toplu davayla karşılaşırken, ilerleyen aşamalarda davanın 14 markayı ve 1,6 milyon sürücüyü kapsayabileceği tahmin ediliyor.

Bu durum da davayı, ülke tarihinin en büyük toplu tüketici davası haline getirebilir.

Söz konusu üretici firmalar ise iddiaları "temelsiz" olarak nitelendiriyor ve reddediyor.

Londra Yüksek Mahkemesi'ndeki duruşmaların üç ay sürmesi beklenirken, nihai kararın gelecek yıl ortasında açıklanabileceği öngörülüyor.

