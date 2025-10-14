Dolar
İngiltere'de her hafta "ulusal ölçekte önemli" dört siber saldırı yaşanıyor

İngiltere'de her hafta "ulusal ölçekte önemli" ortalama dört siber saldırı yaşandığı belirtilerek, işletmelerin saldırılardan korunmak için somut adımlar atması önerildi.

Nuran Erkul Kaya  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
İngiltere'de her hafta "ulusal ölçekte önemli" dört siber saldırı yaşanıyor

Londra

İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nin (NCSC) yıllık değerlendirme raporunda, Eylül 2024-Eylül 2025 dönemindeki siber saldırılara ilişkin değişiklikler analiz edildi.

Buna göre, söz konusu dönemde 429 siber saldırıyla karşılaşıldı. Bu saldırıların 18'i ana hizmetlerde ciddi aksaklıklara yol açma potansiyeli olan "çok önemli" kategorisinde değerlendirildi. Ülkede "çok önemli" kategorisindeki siber saldırı sayısı ise yıllık bazda yüzde 50 arttı.

Ülkede "ulusal ölçekte önemli" siber saldırıların sayısı son bir yılda 89'dan 204'e yükseldi.

NCSC, her hafta "ulusal ölçekte önemli" ortalama dört siber saldırı yaşandığını bildirirken, işletmelerin siber saldırılara karşı somut adımlar atması tavsiyesinde bulundu.

Siber saldırıların büyük bölümünün, "devlet destekli aktörler ya da son derece yetenekli suç gruplarıyla" bağlantılı olduğu tespit edildi.

NCSC Üst Yöneticisi Richard Horne, bulgulara ilişkin değerlendirmesinde, siber güvenliğin işletmelerin hayatta kalması ve aynı zamanda ulusal dayanıklılık için önemli bir konu olduğunu belirterek, "NCSC tarafından ele alınan siber saldırıların yarısından fazlasının ulusal ölçekte önemli olarak değerlendirilmesi ve 'çok önemli' kategorisindeki saldırılarda geçen yıla göre yüzde 50'lik artış yaşanması, ciddi etkiler karşısındaki toplu olarak kırılganlığımızın endişe verici bir hızla arttığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Bu tür saldırılara karşı savunmanın en etkili yolunun, kuruluşların kendilerini mümkün olduğunca zor hedef haline getirmesi olduğunu kaydeden Horne, şirketlerinin geleceğinin bugün atacakları adımlara bağlı olduğuna işaret etti.

Perakende markası Marks & Spencer, market zinciri Co-op Group ve Jaguar Land Rover da siber saldırılar nedeniyle geniş çaplı hizmet kesintisi yaşanan şirketler olarak öne çıktı.

