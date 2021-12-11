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Dünya

İngiltere, Fukuşima sonrası Japon gıda mamullerine koyduğu ithalat sınırlamalarını kaldıracak

İngiltere, 2011'de meydana gelen deprem ve tsunami sonrası Fukuşima'daki kaza sebebiyle Japon gıda mamullerine koyduğu ithalat sınırlamalarını kaldıracak.

Ahmet Furkan Mercan   | 11.12.2021
İngiltere, Fukuşima sonrası Japon gıda mamullerine koyduğu ithalat sınırlamalarını kaldıracak

Tokyo

Kyodo ajansının Japonya Tarım Ormancılık ve Balıkçılık Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, Londra hükümeti, 2011 kazası sonrası durdurduğu mamul ithalatına yeniden başlayacak.

Toplamda 23 tarım ve gıda ürününe yönelik ithalat sınırlamasını kaldıracak yeni uygulama kapsamında hükümet, resmi kararını Şubat 2022'ye kadar duyuracak.

Böylelikle başta kuzeydoğu olmak üzere farklı bölgelerdeki Miyagi, Yamagata, İbaraki, Gunma, Niigata, Yamanaşi, Nagano ve Şizuoka eyaletlerinde yetişen ürünler, İngiliz müşterinin beğenisine sunulabilecek.

İngiltere'nin kararı sonrası, Japon tarım ve gıda ürünlerine ithalat yasağı uygulayan ülke ve bölge sayısının 13'e düşeceği bildirildi.

ABD, 2011 sonrası Japon tarım ve gıda ürünlerine getirdiği ithalat sınırlamalarını Eylül 2021'de kaldırmıştı. Böylelikle bölge geneli 14 eyalette yetişen 100'e yakın ürününün ABD'ye ithalatının önü açılmıştı.

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