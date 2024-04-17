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Dünya

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'a göre İsrail, İran'ın saldırısına karşı harekete geçecek

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail'in, İran'ın hava saldırısına karşılık olarak harekete geçme kararı aldığının "açık" olduğunu bildirdi.

Zuhal Demirci  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'a göre İsrail, İran'ın saldırısına karşı harekete geçecek

Londra

İsrail'i ziyaret eden Bakan Cameron, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiltere'nin, İsrail'in misillemesinin "mevcut durumu mümkün olduğunca az tırmandırmasını" umduğunu ifade etti.

Ülkesinden İran'a karşı eş güdümlü yaptırımlar görmek istediklerini, İngiltere'nin yapabileceği çok daha fazla şey olduğunu vurgulayan Cameron, şunları kaydetti:

"İsrail'le dayanışma göstermek doğru, bundan sonra ne olması gerektiği konusunda görüşlerimizi açıkça belirtmek doğru ancak İsraillilerin harekete geçme kararı aldıkları da açık. Bunu mümkün olduğunca az tırmandıracak şekilde ve dün de söylediğim gibi sert olduğu kadar akıllıca bir şekilde yapmalarını umuyoruz."

Cameron, konuşmasında ayrıca Hamas, esir krizi, bölgeye yardım ulaştırılması ve çatışmalara ara verilmesinin sağlanması dahil Gazze'ye yeniden odaklanılmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran'ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.

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