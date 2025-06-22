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İran’dan fırlatılan füzenin Tel Aviv’de isabet ettiği Nes Ziona bölgesinden yayındayız. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İstanbul Kongre Merkezi'nde kulübün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda konuşuyor. VİDEO GRAFİK - ABD'nin İran'a e yönelik saldırısında vurulan nükleer tesisler - VTR
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Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İngiltere Başbakanı Starmer'a göre ABD, İran'ın nükleer tehdidine karşı harekete geçti

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İran'ın nükleer programının dünya için tehdit olduğunu belirterek, "ABD bu tehdidi hafifletmek için harekete geçti." açıklamasını yaptı.

Behlül Çetinkaya  | 22.06.2025 - Güncelleme : 22.06.2025
İngiltere Başbakanı Starmer'a göre ABD, İran'ın nükleer tehdidine karşı harekete geçti

Londra

Starmer, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırısıyla ilgili X'ten açıklamada bulundu.

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Keir Starmer "İran'ın nükleer programı uluslararası güvenlik için bir tehdit oluşturmaktadır. İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilemez ve ABD bu tehdidi hafifletmek için harekete geçti." ifadesini kullandı.

Orta Doğu'da istikrarın bir öncelik olduğunu vurgulayan Starmer, "İran'ı müzakere masasına dönmeye ve bu krizi sona erdirmek için diplomatik bir çözüm bulmaya çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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