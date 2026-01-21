Dolar
İngiltere Başbakanı Starmer, Trump'ın Grönland baskılarına karşı geri adım atmayacaklarını söyledi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusunda Danimarka yanlısı duruşu nedeniyle kendisi ve İngiltere üzerinde baskı kurmak istediğini ancak geri adım atmayacaklarını dile getirdi.

Behlül Çetinkaya  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
Londra

Starmer, İngiltere Parlamentosu'nda düzenlenen haftalık "Başbakana Sorular" oturumunda milletvekillerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hint Okyanusu'ndaki İngiliz üssü Diego Garcia üssünün bulunduğu Chagos Adaları'nı Mauritius'a devretme kararı aldığı için İngiltere'yi "aptal" ve "zayıf" olmakla suçladığı açıklamayı hatırlattı.

Badenoch, hükümetin Grönland konusunda Danimarka'dan yana tutumunu da desteklediğini belirterek, "Trump'la konuştuğunuzda o bunu kabul etti mi etmedi mi?" diye sordu.

Starmer, uluslararası ortaklarla Arktik güvenliği için çalıştıklarını belirtirken Grönland konusundaki duruşunu da Başkan Trump'a açıkça ilettiğini söyledi.

Müttefiklere baskı için gümrük vergisi uygulamanın tamamen yanlış olduğunu yineleyen Starmer, "Duruşumdan asla geri adım atmayacağım. İngiltere, Grönland'ın geleceği ve gümrük vergisi tehditleri hakkındaki prensiplerinden ve değerlerinden asla geri adım atmayacak." dedi.

Badenoch'un Chagos Adaları hakkındaki sorusunu da yanıtlayan Starmer, "Başkan Trump'ın dün Chagos ile ilgili söylediği sözler, bana daha önce Beyaz Saray'da yaptığı ve memnuniyetini dile getirdiği konuşmada duyduğumdan farklıydı. Dünkü açıklamasını bana ve Britanya'ya, Grönland'ın geleceği konusundaki prensiplerimizden dolayı baskı kurmak için yaptı." diye konuştu.

Starmer, Trump'ın kendisinden bu duruşundan geri adım atmasını istediğini ancak geri adım atmayacağını vurgulayarak, Trump'ın dünyayı ikiye bölen bir mesele ortaya çıkarmayı amaçladığını belirtti.

İngiltere ile ABD arasındaki ilişkilerin özellikle güvenlik, savunma, nükleer kapasite ve ticaret alanında iki ülke açısından hayati öneme sahip olduğunun altını çizen Starmer, "Ancak bunlar, ABD'nin yaptığı her şeyi onayladığımız anlamına gelmez. Grönland ve gümrük vergisi konusunda duruşumuzu açıkça belirttik. Buradan ABD'yle ilişkilerimizi yırtıp atacağımız, Ukrayna'yı yalnız bırakacağımız, savunma, güvenlik ve istihbarat ilişkilerimize son vereceğimiz anlamı çıkmaz." ifadelerini kullandı.

Starmer, ulusal çıkarları korumak için bir ticaret savaşı başlatmayacağını ve şimdilik ABD'ye aynı şekilde karşılık vermeyeceğini de yineledi.

İngiltere'de 16 yaşından küçüklere yönelik sosyal medya yasağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Starmer, dünyadaki uygulamaları takip ettiklerini belirterek, bu yaz bu konuda bir karar alacaklarını bildirdi.

