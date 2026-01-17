Avrupa ülkeleri, ABD'nin gümrük vergisi kararına tepki gösterdi
Avrupa ülkeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulayacağına yönelik kararına tepki gösterdi.
Paris
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Fransa'nın Avrupa dahil her yerde ulusların egemenliğine ve bağımsızlığına bağlı olduğunu savundu.
- Trump, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıkan Avrupa ülkelerine gümrük vergisi getireceğini belirtti
Bu kapsamda Ukrayna'ya destek verdiklerini, kalıcı ve sağlam bir barış için Gönüllüler Koalisyonu’nu kurduklarına işaret eden Macron, "Bu nedenle, Danimarka'nın Grönland'da karar verdiği tatbikata katılmaya karar verdik. Bunun arkasındayız. Çünkü Arktik'teki ve Avrupa'nın sınırlarında güvenlik söz konusu. Ukrayna, Grönland veya dünyanın herhangi bir yerinde hiçbir gözdağı veya tehdit bizi etkileyemez." değerlendirmesinde bulundu.
Macron, ABD'nin 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulayacağına yönelik kararı hakkında ise "(Gümrük) Tarifesi tehditleri kabul edilemez ve bu bağlamda yeri yok. Doğrulanmaları halinde Avrupalılar buna birlik ve koordineli olarak yanıt verecek. Avrupa'nın egemenliğine saygı gösterilmesini sağlamayı biliriz." ifadelerini kullandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bu düşünceyle Avrupalı ortaklarıyla görüşeceğini duyurdu.
Hollanda
Hollanda'da geçici hükümetin Dışişleri Bakanı David van Weel, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan, "Grönland'daki askeri tatbikatlara yönelik çabalar, bilakis Arktik bölgedeki güvenliğe katkı sağlamak amacıyla yürütülmektedir." paylaşımında bulundu.
Van Weel, paylaşımında, "Başkan Trump'ın gümrük tarifeleriyle ilgili açıklamasını gördük. Hollanda, vereceğimiz tepki konusunda Avrupa Komisyonu ve ortaklarımızla yakın temas halindedir." ifadelerini kullandı.
İngiltere
İngiltere Başbakanı Keir Starmer da yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın kararına tepki göstererek, "Grönland konusunda duruşumuz değişmedi. (Grönland) Danimarka Krallığının parçasıdır ve geleceği Grönlandlılar ile Danimarkalıların elindedir." değerlendirmesinde bulundu.
Arktik güvenliğinin tüm NATO üyeleri için önemli olduğunun altını çizen Starmer, "Müttefikler, Arktik'te Rusya'dan gelen tehdide karşı birlikte daha fazlasını yapmalıdır. NATO müttefiklerinin kolektif güvenliğini sağlamak amacıyla müttefiklere gümrük vergisi uygulamak tamamen yanlıştır. Bu konuyu doğrudan ABD yönetimiyle görüşeceğiz." açıklamasını yaptı.
Avrupa ülkelerine gümrük vergisi
ABD Başkanı Donald Trump, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.
Grönland'a giden söz konusu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını bildirmişti.
Avrupa Birliği'nden ABD'nin gümrük vergisi kararının transatlantik ilişkileri zayıflatacağı uyarısı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa ülkelerine gümrük vergisi uygulama kararının transatlantik ilişkileri zayıflatacağını ve tehlikeli bir sarmala yol açacağını belirtti.
Von der Leyen ve Costa, yaptıkları yazılı açıklamada, ABD'nin 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulama kararına tepki gösterdi.
"NATO da dahil olmak üzere, Arktik'te barış ve güvenliğe yönelik ortak transatlantik çıkarlarımızı sürekli olarak vurguladık." ifadesini kullanan AB yöneticileri, Grönland'daki askeri tatbikatın önceden koordine edildiğini, Arktik güvenliğini güçlendirme ihtiyacına yanıt verdiğini ve kimseye tehdit oluşturmadığını kaydetti.
Von der Leyen ve Costa, "AB, Danimarka ve Grönland halkıyla tam dayanışma içindedir. Diyalog hayati önem taşımaktadır ve Danimarka Krallığı ile ABD arasında geçen hafta başlayan süreci geliştirmeye kararlıyız." mesajını verdi.
AB yöneticileri, açıklamalarında, gümrük vergilerine yönelik, "Gümrük vergileri, transatlantik ilişkileri zayıflatacak ve tehlikeli bir sarmala yol açma riskini doğuracaktır. Avrupa, egemenliğini korumaya kararlı, birleşik ve koordineli kalacaktır." değerlendirmesini yaptı.
Trump'ın Grönland tehdidi
Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.
Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.
Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.
Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini açıklamıştı.