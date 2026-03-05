Dolar
Dünya

İngiltere Savunma Bakanlığı, Kıbrıs’taki üssü vuran dronun İran’dan kalkmadığını açıkladı

İngiltere Savunma Bakanlığı, 2 Mart’ta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki (GKRY) İngiliz üssü Akrotiri’yi vuran dronun İran’dan kalkmadığını açıkladı.

Behlül Çetinkaya, Mehmet Kemal Firik  | 05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
İngiltere Savunma Bakanlığı, Kıbrıs'taki üssü vuran dronun İran'dan kalkmadığını açıkladı

Londra

İngiltere Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, İngiltere’nin Orta Doğu’daki faaliyetlerine ilişkin bilgileri paylaştı.

Açıklamada Orta Doğu’daki İngiliz çıkarları ve müttefiklerini korumak için F-35B ve Typhoon jetlerinin bölgede gece boyu uçuşlar gerçekleştirdiği ifade edildi.

İran’ın GKRY’deki İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) üssü Akrotiri’ye yönelik dron saldırısına ilişkin bilgilerin paylaşıldığı açıklamada, “Bakanlığımız, 2 Mart gecesi RAF Akrotiri’yi hedef alan Şahid tipi dronun İran’dan kalkış yapmadığını teyit etti.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada İngiltere’nin son 24 saatte bölgedeki kendi üsleriyle müttefik üslerine savunma sistemleri takviye ettiği belirtilerek, dron savar kapasiteye sahip Wildcat helikopterlerinin de gelecek günlerde Kıbrıs’a ulaşacağı hatırlatıldı.

GKRY'de bulunan Kraliyet Hava Kuvvetleri Akrotiri üssü, 2 Mart’ta bir İran dronunun hedefi olmuştu.

Savunma Bakanlığı, üstteki piste düşen dronun herhangi bir can kaybına, yaralanmaya ve büyük bir maddi zarara sebep olmadığını açıklarken, üsse yönelen 2 dronun ise engellendiğini duyurmuştu.

İngiltere'nin Ada'da 2 üssü bulunuyor.

GKRY'deki İngiliz üssü ve çevresindeki yerleşim yerlerinde güvenlik alarmı verildi

Rum basınında yer alan haberlere göre, yerel saatle 23.15'ten itibaren (TSİ 00.15) GKRY'deki İngiltere'ye bağlı Akrotiri Üssü'nde güvenlik alarmı nedeniyle sirenler çaldı.

Güvenlik uyarısının bölgedeki sivil yerleşim yerlerinde de verildiği, sivillerden evlerinden çıkmamalarının istendiği kaydedildi.

Rum basını bölgedeki radarlarda görülen bir obje nedeniyle üs bölgesinde alarm verildiğini iddia etti.

