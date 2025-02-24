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Dünya

İngiliz hükümeti, "Rusya'nın G7'ye yeniden katılabileceği" yönündeki öneriyi reddetti

İngiltere hükümeti, İçişleri Bakanlığında Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Dan Jarvis'in, "Rusya'nın G7'ye geri dönebileceği" yönündeki önerisini reddetti.

Zuhal Demirci  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
İngiliz hükümeti, "Rusya'nın G7'ye yeniden katılabileceği" yönündeki öneriyi reddetti

Londra

Başbakanlık Sözcüsü, Bakan Jarvis'in, "Rusya'nın yeniden G7'ye dahil olmasının uluslararası müttefiklerle değerlendirilebileceğine" ilişkin açıklamalarına karşı çıktı.

Sözcü, Bakan'ın açıklamalarının Ukrayna'daki barış sürecinin başlangıcına dair "genel değerlendirme" olduğunu ve İngiltere'nin bu konudaki tutumunun değişmediğini vurgulayarak, "Rusya, Ukrayna'da yasa dışı askeri güç bulundurduğu sürece G7'ye geri dönemez." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin odak noktasının, Ukrayna'yı en güçlü konuma getirmek ve Rusya üzerindeki baskıyı en üst düzeye çıkarmak olduğunu belirten Sözcü, ülkesinin Rusya'nın G7'ye yeniden katılımı konusundaki tutumunun değişmediğinin altını çizdi.

Trump da Rusya'nın G7'ye yeniden kabul edilmesi gerektiğini söylemişti

İçişleri Bakanlığında Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Jarvis, Times Radio'ya yaptığı açıklamada, "Rusya'nın G7'ye dönmesi, Ukrayna'daki savaş sona erdiğinde uluslararası müttefiklerle değerlendirilecek konu olabilir." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da 14 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşan G7'ye yeniden kabul edilmesi gerektiğini söylemişti.

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