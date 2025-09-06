Doğu Karadeniz kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısı
Doğu Karadeniz kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Vatandaşların, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.