Gündem

Doğu Karadeniz kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 06.09.2025 - Güncelleme : 06.09.2025
Doğu Karadeniz kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

