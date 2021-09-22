Dolar
8.65
Euro
10.16
Altın
1,776.89
ETH/USDT
2,945.90
BTC/USDT
42,496.00
BIST 100
1,398.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST İstanbul
logo
Dünya

İHH Afganistan Sorumlusu Kılıç: Ülkede 18 milyon kişi insani yardıma muhtaç

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Afganistan Sorumlusu Mücahit Kılıç, Afganistan'da başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılayamayan milyonlarca insan için kırmızı alarm çaldığını söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 22.09.2021
İHH Afganistan Sorumlusu Kılıç: Ülkede 18 milyon kişi insani yardıma muhtaç

Kabil

Mücahit, AA muhabirine Afganistan'daki son durum ve İHH'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Mücahit, "Afganistan’da maalesef durum iç açıcı değil. Özellikle son yıllarda yaşanan çatışmalarla birlikte ülkenin birçok tarafından başka tarafına insanlar göç etmek zorunda kaldı. Sadece ocak ayından bu yana ülke içinde göç eden insan sayısı 600 bin oldu. Son yıllarda ise bu rakam toplamda 3 milyon 500 bin kişiye ulaşmış durumda." dedi.

"Yardıma muhtaç insanların yüzde 75’i kadın ve çocuk"

Evlerini terk etmek zorunda kalan insanlar hayatlarını idame ettirmede çok büyük sıkıntılar çekerken ülke genelinde yoksulluk oranının yükseldiğini dile getiren Mücahit şunları söyledi:

"Özellikle gıda alanında birçok insan ihtiyaç sahibi durumunda. (Yaklaşık 35 milyon nüfusa sahip) Afganistan'da halkın yaklaşık 18 milyonu insani yardım ve temel ihtiyaç maddelerine muhtaç halde. 18 milyonun 14 milyonu gıda konusunda yokluk içinde. İnsani yardıma muhtaç insanların yüzde 75’i kadın ve çocuklardan oluşuyor. Bu insanlar ülkedeki siyasi belirsizlik ve ekonomik sorunlar nedeniyle ciddi sıkıntılar çekiyorlar. Önümüz kış ve bu bilançonun çok daha vahim bir hal alması öngörülüyor. Bu tablo hiç iyi değil. Afganistan, Birleşmiş Milletler (BM) ve birçok uluslararası kuruluşun kırmızı alarm verdiği bir ülke."

Ülkedeki kuraklık gıda temini sorununu artırdı

İHH Afganistan birimi olarak gıda yardımını içeren bir acil eylem planını devreye soktuklarını anlatan Mücahit, "Şu anki tabloya, etkisini gösteren kuraklık da eklenince, Afganistan halkının gıda konusundaki ihtiyacı çok daha vahim bir duruma ulaşmış durumda. Afganistan halkı verimli bir hasat sezonu geçirmediği gibi önünde kış var. Bu da bilançonun çok daha ağır olması anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Yurt dışındaki Afganistan fonlarının askıya alınması veya dondurulması nedeniyle ülkede para akışının azaldığına işaret eden Mücahit, bu nedenle fiyatların çok yükseldiğini ve halkın geçimini sağlamakta zorlandığını belirtti.

Hastanelerde de durum iyi değil

Sağlık sektörünün de olumsuz şartlardan etkilendiğine değinen Mücahit, "Burada hastaneler basit diyebileceğimiz medikal ekipmanlardan dahi yoksunlar. Zaten Afganistan’daki sağlık sektörü bundan önceki yıllarda da çok iyi bir seviyede değildi. Birçok hastane uluslararası yardıma bağlı bir şekilde kendilerini idame ettirmek durumunda." dedi.

İHH'nın Afganistan çalışmaları

Ülke genelinde yetim sayısının 500 ila 1 milyon olduğunu dile getiren Mücahit şunları kaydetti:

"Yaklaşık 25 yıldır burada İHH olarak, sağlık, kalkınma yardımları ve yetim destekleme gibi alanlarda projelerimizi yürüttük. Bu kapsamda yetimhanelerimiz ve okullarımız var. Afganistan’da yaklaşık 2 bin yetime yetim sponsorluğu projesi kapsamında destek oluyoruz. Şu an Afganistan’da yetim sayısı çok fazla. Bu rakamın en az 500 bin civarında olduğu belirtilirken bir milyona kadar çıktığı da söyleniyor. Biz de yetim alanındaki çalışmalarımızın kapsamını genişletmeye çalışıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 236 kişi hayatını kaybetti
Hava kirliliği Kovid-19'a yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riskini artırıyor
Almanya Sağlık Bakanı Spahn Kovid-19 salgının ilkbaharda sona ermesini bekliyor
Üçüncü doz aşılamanın sürdüğü İsrail'de 2 ayın en düşük vaka sayısı kaydedildi
İstanbul'da aşılama oranı yüzde 83,8'e çıktı

Benzer haberler

İHH Afganistan Sorumlusu Kılıç: Ülkede 18 milyon kişi insani yardıma muhtaç

İHH Afganistan Sorumlusu Kılıç: Ülkede 18 milyon kişi insani yardıma muhtaç

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD, Afgan mülteciler konusunda daha fazlasını yapmalı

ABD için çalışan Afganların tahliye bekleyişi sürüyor

AB, Afganistan'da asgari mevcudiyet bulundurmak istiyor

AB, Afganistan'da asgari mevcudiyet bulundurmak istiyor
GÖRÜŞ - Afgan dosyasının anahtar arabulucusu Katar’ın yeni imtihanı: Doha sorumluluklarının altından kalkabilecek mi?

GÖRÜŞ - Afgan dosyasının anahtar arabulucusu Katar’ın yeni imtihanı: Doha sorumluluklarının altından kalkabilecek mi?
ABD denetimindeki Bagram Cezaevi'nde işkence gören mahkumlar kabus dolu günlerini anlattı

ABD denetimindeki Bagram Cezaevi'nde işkence gören mahkumlar kabus dolu günlerini anlattı