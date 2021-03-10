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Dünya

Husiler, Yemen'de koalisyon güçlerinin beş kente 40 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı

Yemen'de, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin, başta başkent Sana olmak üzere beş kente 40 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Hamdi Yıldız   | 10.03.2021
Husiler, Yemen'de koalisyon güçlerinin beş kente 40 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı

Yemen

İran destekli Husilere ait Ensarullah adlı internet sitesinin, bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberde, Husilerin kontrolündeki başkent Sana ile Sade, Zamar, Marib ve Cevf kentlerine, 40 hava saldırısının düzenlendiği aktarıldı.

Uluslararası toplum ve kuruluşların sessiz kaldığı bu saldırının, tehlikeli bir tırmanış olduğuna işaret eden güvenlik kaynağı, "bu histerik saldırılara", Husilerin cevap verme hakkının bulunduğunu vurguladı.

Son günlerde, Husiler ile hükümet güçleri arasında Marib'te çatışmalar yoğunlaşırken, Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçlerinin de Husilere yönelik hava saldırıları devam ediyor. Bu çatışmalarla eş zamanlı olarak Husilerin de bomba yüklü insansız hava araçlarıyla Suudi Arabistan'ın çeşitli bölgelerine saldırılar düzenlediği gözleniyor.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda bulunuyor.

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