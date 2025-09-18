Dolar
Dünya

Yemen'deki Husilerin fırlattığı İHA, İsrail'in güneyinde bir otele isabet etti

Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan bir bomba yüklü insansız hava aracı (İHA), İsrail'in güneyindeki Eilat'da bir otele isabet etti.

Faruk Hanedar  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
Yemen'deki Husilerin fırlattığı İHA, İsrail'in güneyinde bir otele isabet etti Fotoğraf: Mohammed Hamoud/AA

Kudüs

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bir İHA'nın sınırlardan sızması nedeniyle alarmların devreye girdiği belirtildi.

Alarmların devreye girmesinin ardından İHA'nın güneydeki Eilat bölgesine düştüğü, arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan bomba yüklü İHA'nın bir otelin girişine isabet ettiğini, yaralanan olmadığını bildirdi.

