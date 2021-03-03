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Dünya

Husiler, ABD'yi Yemen'deki savaşın uzamasının ve insani krizin derinleşmesinin arkasında olmakla suçladı

Yemen'deki Husiler, iki liderine ABD'nin yaptırım uyguladığını açıklamasının ardından Washington'u Yemen'deki savaşın uzamasının arkasında olmakla itham etti.

Said İbicioğlu   | 03.03.2021
Husiler, ABD'yi Yemen'deki savaşın uzamasının ve insani krizin derinleşmesinin arkasında olmakla suçladı

Yemen

Husi sözcüsü Muhammed Abdusselam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin önce barış açıklamaları yapıp sonra yaptırıma yöneldiğini ifade etti.

ABD'nin bu adımla, Yemen'e yönelik saldırıları durduracak ya da Yemen ablukasını kaldıracak durumda olmadığı için kendi kendisini kınadığını belirten Abdusselam, "ABD savaşın uzamasının ve Yemen'de insani krizin derinleşmesinin arkasındadır." ifadelerini kullandı

ABD Hazine Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisinin (OFAC) Husilerin yöneticilerinden Mensur El Saadi ve Ahmed Ali İhsan El Hamzi'ye "Yemen iç savaşındaki eylemleri ve ülkedeki insani krizi şiddetlendirmeleri" nedeniyle yaptırım getirdiği belirtilmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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