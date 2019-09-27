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Dünya

Hollanda'da restoran ve kafelerde sigara tamamen yasaklandı

Hollanda Danıştayı, restoran ve kafelerde bulunan kapalı sigara bölümleri için verilen özel iznin geçersiz olduğuna hükmetti.

Abdullah Aşıran   | 27.09.2019
Hollanda'da restoran ve kafelerde sigara tamamen yasaklandı

Netherlands

Danıştaydan yapılan yazılı açıklamada, Lahey Mahkemesinin bu yöndeki kararının yerinde olduğu belirtilerek, restoran ve kafelerde sigara içilebilen üstü kapalı bölümler için verilen özel iznin bugünden itibaren geçersiz olduğu bildirildi. 

Karara gerekçe olarak, restoran ve kafe çalışanları ile sigara içmeyenlerin, bu bölümlere girerek istemeden sigara dumanına maruz kalma ihtimalleri gösterildi. Bu durumun da Dünya Sağlık Örgütü Anlaşmasına aykırı olduğu ifade edildi.

Sigara karşıtı Hollanda Temiz Hava Vakfı, restoran ve kafelerde bulunan kapalı sigara bölümleri için verilen özel iznin Dünya Sağlık Örgütü Anlaşmasına aykırı olduğu, bu nedenle iptal edilmesi gerektiği gerekçesiyle Hollanda hükümetine karşı dava açmıştı.

Lahey Mahkemesi de vakfı haklı bulmuş ancak hükümet kararı Danıştaya taşımıştı.

Ülkede, 1 Temmuz 2008'den itibaren sigara yasağı getirilen restoran ve kafelerde kapalı sigara bölümleri için özel izin hakkı bulunuyordu.



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