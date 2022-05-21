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Dünya

Hollanda'da 'Buyurun, ben Müslüman'ım' etkinliği düzenlendi

Hollanda'da İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG) Güney Hollanda Bölgesi'nin 15 kentte düzenlediği "Buyurun, ben Müslüman'ım" etkinliğinde, İslamiyet hakkında bilgi verildi.

Abdullah Aşıran   | 21.05.2022
Hollanda'da 'Buyurun, ben Müslüman'ım' etkinliği düzenlendi Fotoğraf: Abdullah Aşıran/AA

Uden

Özellikle büyük şehirlerin çoğunlukta olduğu kentlerdeki etkinlikte 100 gönüllü genç, 10 bin gül ile İslam'ı anlatan broşür dağıttı.

Gönüllü gençlere destek olmak için etkinlikte gül dağıtan IGMG Güney Hollanda Bölgesi Başkanı Mustafa Aktalan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerinin, Müslümanlar ve gayrimüslimler ile iletişimi güçlendirmek; güller ve broşürle İslam'ı anlatarak ön yargıları yıkmak olduğunu söyledi.

Etkinliğin, Avrupa genelinde yapıldığını belirten Aktalan, gayrimüslimleri bu vesileyle IGMG Güney Hollanda Bölgesi'ne bağlı camilerde 28 ve 29 Mayıs'ta yapılacak açık cami gününe davet ettiklerini dile getirdi.

Uden kentinde yaşayan Hollandalı Jolanda Pauw, etkinliğin, çok güzel bir inisiyatif olduğunu belirterek "Aynı kentte beraber yaşayan insanlarız. Camiye giden veya kiliseye giden insanlar olsun, fark etmiyor. Bu aksiyon, toplumun artık birbirini ayrıştırmadığını gösteriyor. Gül de zaten sevgiyi temsil ediyor. Ben caminin önünden geçtim ama hiç içeriye girmedim. İçeride neler oluyor ve caminin anlamını da bilmiyorum. Bu broşürü kesinlikle okuyacağım." ifadelerini kullandı.

Rotterdam'da yaşayan Helena Pet de "Böyle bir aksiyon yapılmasına pozitif anlamda şaşırdım. Avrupa'nın her yerinde aynı etkinliğin yapılması da çok iyi ve daha da güzel. Çok güzel buluyorum. Çok mutlu oldum." diye konuştu.

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