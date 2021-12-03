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Dünya

Hollanda polisi, taşkınlık yapan terör örgütü PKK yandaşlarını gözaltına aldı

Hollanda polisi, Lahey kentinde bulunan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) binasını basmaya çalışan terör örgütü PKK yandaşlarını gözaltına aldı.

Selman Aksünger   | 03.12.2021
Hollanda polisi, taşkınlık yapan terör örgütü PKK yandaşlarını gözaltına aldı

Amsterdam

Hollanda polisince yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde kalabalık bir grubun Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nü basmaya çalıştığı bildirildi.

Türkiye'ye karşı harekete geçilmesini istediği belirtilen terör örgütü yandaşları taşkınlık yaparak OPCW'nin Lahey'deki binasını basmaya çalışınca polisin müdahale ettiği aktarıldı.

Hollanda polisi yaklaşık 50 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Terör yandaşlarının eyleminde terör örgütünü simgeleyen bez parçaları taşındı ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı.

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