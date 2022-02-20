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Dünya

Hollanda hükümeti, Kiev Büyükelçiliğini geçici olarak Lviv kentine taşıyor

Hollanda hükümeti, Ukrayna'daki Hollanda Büyükelçiliğinin tüm faaliyetlerini geçici olarak başkent Kiev'den, batıdaki Lviv kentine taşıma kararı aldı.

Abdullah Aşıran   | 20.02.2022
Hollanda hükümeti, Kiev Büyükelçiliğini geçici olarak Lviv kentine taşıyor

Rotterdam


Hollanda Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından, "Güvenlik nedeniyle bugün Kiev'deki Büyükelçiliğin faaliyetlerinin geçici olarak Lviv'deki Hollanda buluşma noktasına taşınmasına karar verildi." paylaşımında bulunuldu.

Ukrayna'da acil veya konsolosluk yardımına ihtiyaç duyan Hollanda vatandaşları için Lviv'de buluşma noktası bulunuyor.

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, geçen hafta, vatandaşlarına Ukrayna'yı bir an evvel terk etmeleri çağrısında bulunmuştu.

Savunma Bakanlığı, 18 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada ise Ukrayna'ya silah, radar ve miğfer gibi farklı askeri malzeme yardımında bulunacaklarını belirtmişti.

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