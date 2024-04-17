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Dünya

Hollanda Başbakanı Rutte: Türkiye ile iyi ilişkiler, AB ve Hollanda için önemli

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, Türkiye ile iyi ilişkilerin Avrupa Birliği (AB) ve Hollanda için önemli olduğunu söyledi.

Abdullah Aşıran  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
Hollanda Başbakanı Rutte: Türkiye ile iyi ilişkiler, AB ve Hollanda için önemli

Rotterdam

Rutte, sosyal medya hesabından, "Türkiye, bölgede çok etkisi olan jeopolitik bir oyuncu ve daha fazlası, bir NATO müttefiki ve birçok farklı alanda ortaktır. Terörle mücadele, güvenlik, iklim, enerji, ekonomi ve göç gibi." paylaşımında bulundu.

AB Zirvesi'nde, Türkiye ile AB ve Hollanda arasında bağların güçlendirilebilmesi için görüşmeler yapılacağını belirten Rutte, "Türkiye ile iyi ilişkiler, AB ve Hollanda için önemli." ifadesini kullandı.

Rutte, "İran'ın (İsrail'e) pervasız saldırısını da görüşeceğiz, İran'ın ve İran'a bağlı grupların İsrail'e karşı daha fazla düşmanca eylemden kaçınmasını sağlamak için ne gibi adımlar atabileceğimizi değerlendireceğiz. Orta Doğu'da güvenliğin sağlanması için gerilimin azaltılması şarttır." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın son haftalarda sürekli olarak füze ve dronlar ile Ukrayna'daki kentlere ve enerji sistemine saldırdığını kaydeden Rutte, "Bu nedenle Ukrayna'nın acilen daha fazla askeri desteğe, özellikle de hava savunmasına ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Rutte, AB Zirvesi öncesi basına yaptığı açıklamada ise, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Avrupa için büyük bir tehlike oluşacağına dikkati çekti.

NATO ülkelerinin kendi stoklarını daha fazla tüketmek isteyip istemedikleri konusunda bir ikilem içinde olduklarına vurgu yapan Rutte, "Yardım konusunda gereken her şeyi yapıyoruz ama elimizde çok az var. Acil bir durumda ülkeyi savunacak bir şeylerin de kalması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rutte, "Eğer Kiev için daha fazla silah anlamına gelecekse, ülkeler gerekirse NATO standardının altına düşebilir." diye konuştu​​​​​​​.




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