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Dünya

Hizbullah, telsiz patlamalarının ardından 25 mensubunun öldüğünü duyurdu

Hizbullah, Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde "ICOM" telsizlerin patlaması sonucu 25 mensubunun öldüğünü açıkladı. Hizbullah ile İsrail arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 478'e yükseldi.

Wassim Samih Seifeddine, Muhammed Emin Canik  | 19.09.2024 - Güncelleme : 19.09.2024
Hizbullah, telsiz patlamalarının ardından 25 mensubunun öldüğünü duyurdu

Beyrut

Hizbullah'tan yapılan açıklamalarda, telsiz patlamasında ölen unsurlarına ilişkin bilgi verildi.

Telsiz patlamalarının ardından 25 Hizbullah mensubunun öldüğü belirtildi.

İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 478'e yükseldi.

Lübnan'da patlatılan telsizlerde Japon menşeili cihaz gündeme geldi

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralandı.

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 20 kişi öldü, 450'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar meydana geliyor.

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