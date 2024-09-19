Hizbullah, telsiz patlamalarının ardından 25 mensubunun öldüğünü duyurdu
Hizbullah, Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde "ICOM" telsizlerin patlaması sonucu 25 mensubunun öldüğünü açıkladı. Hizbullah ile İsrail arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 478'e yükseldi.
Beyrut
Hizbullah'tan yapılan açıklamalarda, telsiz patlamasında ölen unsurlarına ilişkin bilgi verildi.
- Beyrut’ta Hizbullah üyelerinin cenaze töreninin yapıldığı alanın yakınlarında patlama sesi duyuldu
- Lübnan’da çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti
- MOSSAD’ın Lübnan’da patlatılan çağrı cihazı pillerine patlayıcılar yerleştirdiği iddia edildi
- Hizbullah mensupları üzerinde patlatılan çağrı cihazları mercek altında
- Gold Apollo, Lübnan'da patlatılan çağrı cihazlarını kendisinin üretmediğini açıklayıp BAC şirketini işaret etti
- ANALİZ: Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları siber müdahaleyle mi patlatıldı?
- BMGK, Lübnan'daki olayları görüşmek için Cuma günü acil oturumla toplanacak
- Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde telsiz cihazlarında patlamalar meydana geldi
- Lübnan'da patlatılan telsizlerde Japon menşeili cihaz gündeme geldi
Telsiz patlamalarının ardından 25 Hizbullah mensubunun öldüğü belirtildi.
İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 478'e yükseldi.
Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması
Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralandı.
Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 20 kişi öldü, 450'den fazla kişi yaralandı.
Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar meydana geliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.