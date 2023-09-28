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Dünya

Hırvatistan'dan Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne destek vurgusu

Hırvatistan Savunma Bakanı Mario Banozic, ülkesinin Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne destek verdiğini ve herhangi bir bölünmeye karşı olduğunu söyledi.

Alma Dekovic, Lejla Biogradlija  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
Hırvatistan'dan Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne destek vurgusu Fotoğraf: Samır Jordamovıc/AA

Saraybosna

Banozic, komşu ülke Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında, Bosna Hersekli mevkidaşı Zukan Helez tarafından resmi törenle karşılandı. İki bakan daha sonra ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından açıklamada yapan Banozic, Hırvatistan'ın, Bosna Hersek'in Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyelik süreçlerine destek verdiğini belirterek, bugün Bosna Hersekli askerlerin Hırvatistan'da eğitim almasına yönelik işbirliği anlaşmasının da imzalandığını kaydetti.

İki ülke bakanlıklarının karşılıklı işbirliğine devam edeceğini dile getiren Banozic, "Hırvatistan, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde desteklemektedir. Bosna Hersek'te yaşanabilecek herhangi bir bölünmeden yana asla değiliz." dedi.

Helez de Bosna Hersek'in Hırvatistan ile hem sınır komşusu olduğunu hem de ortak bir tarihi paylaştıklarını anımsatarak, Hırvatistan'ın, ülkesinin egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek vermesinin önemini anlattı.

AB ve NATO üyesi olan Hırvatistan'ın bu konuda bölge ülkeler arasında lider konumunda bulunduğunu belirten Helez, Batı Balkan ülkelerinin istikrarının oldukça önem arz eden bir konu olduğunu vurguladı.

Bu arada, Bosna Hersek'te ayrılıkçı söylemleriyle bilinen, ülkenin iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik, her fırsatta RS'yi Bosna Hersek'ten ayıracağı ve RS'nin bir devlet olduğu yönünde açıklamalar yapıyor.


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