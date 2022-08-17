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Dünya

Hırvatistan'da Sava Nehri'nin su seviyesinde düşüş gözlendi

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'teki Sava Nehri'nin su seviyesinde düşüş yaşandı.

Ahmet Nurduhan   | 17.08.2022
Hırvatistan'da Sava Nehri'nin su seviyesinde düşüş gözlendi

Zagreb

Slovenya, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'dan geçen Sava Nehri'nin Zagreb'deki su seviyesinde, yüksek sıcaklık ve kuraklığa bağlı düşüş gözlendi.

Hırvatistan Hidrometeoroloji Enstitüsünden (DHMZ) Oliver Rajkovic, bölgenin, kuraklığın en fazla tehdit ettiği yerler arasında olduğunu ifade etti.

Rajkovic, "Şu an yaşanan kuraklık, 2003 ve 2012'deki kuraklıklar göz önüne aldığında çok daha etkili. Son 4 aydaki veriler bize 'ciddi bir yağış' olmadığını gösteriyor. Sava'nın Zagreb yakınlarındaki debisi saniyede 70 metreküpün biraz üzerinde. Bu bir aydır ciddi bir kuraklık yaşandığı anlamına geliyor." diye konuştu.

Öte yandan Hırvatistan, son aylarda ülkede sıcaklığın artmasına bağlı orman yangınları ile de mücadele ediyor.

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