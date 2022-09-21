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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic: Ukrayna'daki savaşta en kritik dönem yaşanacak

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in açıkladığı "kısmi seferberlik" kararını değerlendirerek, Ukrayna'daki savaşın "en kritik döneminin" yaşanacağını söyledi.

Stipe Majic, Lejla Biogradlija   | 21.09.2022
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic: Ukrayna'daki savaşta en kritik dönem yaşanacak Fotoğraf: Stipe Majic/AA

Zagreb

Başkent Zagreb'de bir konferansa katılan Milanovic, muhabirlerin sorusu üzerine Putin’in, sadece yedekte bulunan vatandaşların zorunlu askerliğe tabi tutulacağını açıkladığı "kısmi seferberlik" kararını değerlendirdi.

Rus rublesinin istikrar ve durgunluk çizgisinde devam ettiğine işaret eden Milanovic, "Bu da Ukrayna'daki savaşın uzaması anlamına gelir zira savaşı finanse edecek durum mevcut. Putin'in bu ekonomik istikrar nedeniyle iç siyasi desteği sağladığı kanaatindeyim." dedi.

Milanovic, Batı'nın Rusya'yı bıktırmayı amaçladığını söyleyerek, "Ancak 6 ay sonra görüyoruz ki Rusya toplamda 150 bin profesyonel askeriyle imkansızı yapacak durumda değil. Şimdi de kısmi seferberliğe gidiliyor çünkü profesyonel askerler piyade olarak kullanılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın ekonomik anlamda kırılmadığını belirten Milanovic, bunun tersine Putin'e evinde siyasi bir alan oluştuğunu ifade etti.

Milanovic, Putin'in "kısmi seferberlik" kararına işaret ederek, "Bu bir lider için en hassas konulardan biri zira, burada anne faktörü devreye giriyor. Profesyonel askerlerin anneleri yoktur ancak amacı ne kadar kutsal olursa olsun bir anne seferber olan oğluna dayanamaz. Bu bağlamda, Ukrayna'daki savaşta en kritik dönem yaşanacak." dedi.

Bugünden itibaren başlayan kısmi seferberlik için Putin’in imzaladığı kararnameye göre, seferberlik yoluyla askerlik hizmetine çağrılan Rusya Federasyonu vatandaşları, Rus ordusunda sözleşme kapsamında görev yapan askeri personel statüsüne sahip olacak.

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