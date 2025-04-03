Hindistan'da merkezi hükümetin Müslüman vakıflar hakkındaki tasarısı parlamentonun alt kanadından geçti
Hindistan Parlamentosunun alt kanadı Halk Meclisinde (Lok Sabha) Müslümanlara ait vakıf mülklerinde merkezi hükümetin kontrolünü genişletmeyi amaçlayan yasa tasarısı kabul edildi.
Ankara
1995 tarihli Vakıf Yasası'nda değişiklik yapmak amacıyla iktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) tarafından sunulan Müslüman vakıflar hakkındaki tasarı parlamentoda oylandı.
Tasarı, 232'ye karşı 288'e oyla Lok Sabha'dan geçti.
Tasarının yasalaşması için parlamentonun üst kanadı Eyaletler Konseyinde (Rajya Sabha) de kabul edilmesi, ardından Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'nun onayına sunulması gerekiyor.
Hindistan'ın ana muhalefetteki Ulusal Kongre Partisi (INC), tasarıya karşı çıkarak bunun anayasaya aykırı ve Müslümanlara karşı ayrımcı olduğunu belirtti.
Partinin eski başkanı ve ileri gelen üyesi Rahul Gandhi, X'te yaptığı paylaşımda, "Vakıf (Değişiklik) Tasarısı, Müslümanları marjinalleştirmeyi, kişisel ve mülkiyet haklarını gasp etmeyi amaçlayan bir silahtır." ifadesini kullandı.
Vakıflar hakkındaki yasa tasarısı
Hindistan'da merkezi hükümet, Müslümanlara ait vakıf mülkleri üzerindeki kontrolünü genişletmek için 1995 tarihli Vakıf Yasası'nda değişiklik yapmak istiyor.
Hükümetin yasa tasarısı, din, eğitim ya da yardım amaçlı faaliyet gösteren Müslümanlara ait vakıfların mülk ve arazilerine teftiş ve müdahale hakkı tanıyor.
Öte yandan, yasa tasarısına karşı Tüm Hindistan Müslüman Kişisel Hukuk Kurulu (AIMPLB) öncülüğünde başlatılan protestolar da ülke genelinde sürüyor.
Hindistan'da Müslümanlar, 24 Mart'ta bu tasarıya karşı ülke çapında kampanya başlatmıştı.
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