Hindistan'da 260 kişinin öldüğü uçak kazası için aileler Boeing ve Honeywell'e dava açtı
Hindistan'da Air India uçağında 260 kişinin öldüğü kazada hayatını kaybedenlerin aileleri, Amerikan havacılık şirketleri Boeing ve Honeywell'e dava açtı.
Ankara
BBC'nin haberine göre, 12 Haziran'da Hindistan'ın Gucerat eyaletinde düşen Air India uçağında yaşamını yitiren yolculardan 4'ünün ailesi, ABD'de yasal mücadele başlattı.
- Hindistan'da düşen uçağın ait olduğu şirketin filosunda ciddi güvenlik ihlaline rastlanmadı
- Hindistan'da düşen uçağın havalandıktan sonra arızalandığı iddia edildi
- Hindistan'daki uçak kazası soruşturmasında "sabotaj" ihtimali de değerlendiriliyor
- Hindistan’daki uçak kazasına ilişkin ön rapora göre kalkıştan sonra motorlara giden yakıt kesildi
- Hindistan'dan "Boeing 787 ve 737 tipi uçakların yakıt anahtarlarının kontrol edilmesi" kararı
- Hindistan'daki kazanın ardından hava yolu şirketleri Boeing uçaklarının yakıt anahtarlarını denetliyor
Aileler, havacılık şirketi Boeing ve uçak parçaları üreticisi Honeywell hakkında "ihmalkarlık" suçlamasıyla dava açtı.
Hatalı yakıt anahtarlarının kazaya neden olduğunu belirten aileler, şirketleri, uçağın tasarımındaki risklerin farkında olmalarına rağmen "hiçbir şey" yapmamakla suçladı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Hindistan'daki uçak kazası
Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan İngiltere'nin Gatwick Havalimanı'na gitmeye hazırlanan yolcu uçağı, 12 Haziran'da kalkıştan kısa süre sonra Meghani Nagar yerleşim yerinde düşmüştü.
Kazada yolcu ve mürettebat dahil hayatını kaybedenlerin sayısının 260 olduğu duyurulmuştu.
Uçak kazasına ilişkin kamuoyuna sunulan ön raporda düşen uçağın her iki motoruna giden yakıt akışının kalkıştan saniyeler sonra kesildiği ortaya konulmuştu. Bu durumun, iki motorun da durmasına ve uçağın itiş gücünü kaybetmesine neden olduğu belirtilmişti.
Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA), ülkedeki tüm Boeing 787 ve 737 tipi uçakların yakıt anahtarlarının 21 Temmuz'a kadar incelenmesi talimatını vermişti.
Hindistan merkezli hava yolu şirketi Air India, uçağın motorlarına giden yakıt akışının kesildiğinin tespit edilmesi üzerine Boeing 787 ve 737 tipi uçakların yakıt anahtarlarında başlatılan kontrollerin tamamlandığını ve herhangi bir soruna rastlanmadığını duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.