Dünya

Hindistan'a ait savaş uçağı Dubai Airshow gösterisi sırasında düştü

Hindistan'a ait bir savaş uçağı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dubai Airshow 2025 etkinliği kapsamında gerçekleştirilen gösteri uçuşu esnasında düştü.

Zeynep Katre Oran, Ömer Erdem  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
Hindistan'a ait savaş uçağı Dubai Airshow gösterisi sırasında düştü

Dubai/İstanbul

Hindistan Hava Kuvvetlerince kullanılan "HAL Tejas" tipi savaş uçağının, Dubai Airshow 2025'teki gösteri uçuşu sırasında düştüğü bildirildi.

Resmi makamlardan pilotun fırlatma koltuğunu kullanıp kullanmadığı ya da kaza sonucu yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Görgü tanıkları, uçağın düşmesinin ardından Al Maktoum Uluslararası Havalimanı üzerinde yoğun dumanların yükseldiğini, bölgede siren seslerinin duyulduğunu aktardı.

Savaş uçağının pilotu hayatını kaybetti

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, kazada pilot yaşamını yitirdi.

Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken yangın söndürüldü.

