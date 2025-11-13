Dolar
Dünya

Boeing, uçak kazasında ölen BM çalışanının ailesine 28 milyon dolar tazminat ödeyecek

ABD'de federal mahkeme, Boeing şirketinin 2019'da Etiyopya'da bir Boeing 737 Max uçağının düşmesi sonucunda hayatını kaybeden Birleşmiş Milletler (BM) danışmanı Shikha Garg'ın ailesine 28 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

Irmak Akcan  | 13.11.2025 - Güncelleme : 13.11.2025
Boeing, uçak kazasında ölen BM çalışanının ailesine 28 milyon dolar tazminat ödeyecek

Ankara

Kazaya ilişkin duruşma, Boeing'in eski genel merkezinin bulunduğu Chicago'da bir hafta sürdü.

Federal mahkeme, Boeing'in, 2019'da Etiyopya Havayolları'nın 302 numaralı uçuşunda bulunan 157 kişinin tamamının hayatını kaybettiği kazada hayatını kaybeden Garg'ın ailesine 28 milyon dolar ödenmesine hükmetti.

Boeing ayrıca, Garg'ın eşi Soumya Bhattacharya'ya mahkeme dışında şirketle vardığı anlaşma kapsamında ek olarak 3,45 milyon dolar ödeyecek.

Aileyi temsil eden avukatlar Shanin Specter ve Elizabeth Crawford, yaptıkları açıklamada, "Jürinin kararından memnunuz. Bu karar, Boeing'in görevi suiistimalinde kamuoyuna hesap verilmesini sağlıyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Boeing'den yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerinden özür dilenerek, ailelerin mahkemede haklarını arama hakkına saygı duyulduğu belirtildi.

Boeing Max uçağı, Mart 2019'da Addis Ababa Bole Uluslararası Havalimanı'ndan kalkıştan birkaç dakika sonra düşmüştü.

Etiyopya Havayolları'nın 302 numaralı uçuşunda bulunan diğer birçok yolcu gibi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı danışmanı Garg da Kenya'nın Nairobi kentinde düzenlenen BM çevre toplantısına katılmak için uçağa binmişti.

