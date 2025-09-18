Dolar
41.30
Euro
48.96
Altın
3,667.11
ETH/USDT
4,571.80
BTC/USDT
117,049.00
BIST 100
11,252.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fransa’nın başkenti Paris’te, sendikaların çağrısıyla düzenlenen ulusal grev kapsamında protesto gösterisi gerçekleştiriliyor. SOLOTÜRK, TEKNOFEST İstanbul’da gösteri uçuşu gerçekleştiriyor.
logo
Dünya

Arnavutluk'ta genel seçimden 130 gün sonra yeni hükümet kuruldu

Balkan ülkesi Arnavutluk'ta 11 Mayıs'taki genel seçimden 130 gün sonra yeni hükümet kuruldu.

Dzihat Aliju, Fatjon Cuka  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
Arnavutluk'ta genel seçimden 130 gün sonra yeni hükümet kuruldu Fotoğraf: Olsi Shehu/AA

Tiran

Genel seçimde oyların yüzde 53,29'unu alarak zafer ilan eden Sosyalist Parti (PS) Genel Başkanı Edi Rama'nın başbakanlığındaki yeni hükümetin oylanması için 140 sandalyeli Arnavutluk Meclisinde oturum düzenlendi.

Oturuma katılan milletvekillerinden 82'si "evet" oyu verdi, muhalefet milletvekilleri ise oylamaya iştirak etmedi. Yeni hükümet, oy çoğunluğuyla güvenoyu alarak kuruldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Başbakan Rama'nın, ülke gündemine oturan, yapay zeka tarafından oluşturulan Sanal Bakan Diella'nın video mesajının Mecliste gösterilmesini talep etmesi üzerine muhalefetten tepki geldi.

Ülkedeki en büyük muhalefet partisi Demokratik Partili (PD) milletvekilleri, Diella'nın mesajının gösterilmesinin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Bakanlar Kurulu üyelerine yabancı cisim fırlattı.

"Arnavutluk, 2030'da Avrupa Birliği'nde"

Rama, yaptığı konuşmada, yeni dönemi ülkesinin en büyük sınavı olarak nitelendirdi.

Bu sınavın süresinin, Arnavutluk'u birleşik Avrupa ailesinin masasına oturtmayı amaçlayan iddialı ulusal planın süresiyle örtüştüğüne işaret eden Rama, "Bu hükümetin ana başlığı Arnavutluk, 2030'da Avrupa Birliği'nde." dedi.

Rama'nın Mecliste onaylanan kabinesinde şu isimler yer aldı:

"Yapay Zeka Devlet Bakanı Diella, Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ile Enerji Bakanı Belinda Balluku, İçişleri Bakanı Albana Koçiu, Avrupa ve Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali, Maliye Bakanı Petrit Malaj, Ekonomi ve İnovasyon Bakanı Delina Ibrahimaj, Eğitim Bakanı Mirela Kumbaro Furxhi, Adalet Bakanı Besfort Lamallari, Savunma Bakanı Pirro Vengu, Sağlık ve Sosyal Refah Bakanı Evis Sala, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Blendi Gonxhja, Çevre Bakanı Sofjan Jaupaj, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Andis Salla, Kamu İdaresi ve Yolsuzlukla Mücadele Bakanı Adea Pirdeni, Yerel Yönetimler Bakanı Ervin Demo, Parlamento ile İlişkiler Bakanı Toni Gogu, Avrupa Birliği (AB) Başmüzakerecisi ve Devlet Bakanı Majlinda Duka."

Bakan Diella'dan "Size doğrudan hizmet etme çabam bir an bile durmayacak" mesajı

Yapay Zeka Devlet Bakanı Diella tarafından paylaşılan video mesajda, "Asistanınız olarak gösterdiğim özverili çalışma sayesinde yeni hükümette Yapay Zeka Devlet Bakanı olarak seçildim." ifadesi kullanıldı.

Diella, görevinin hükümetin işini her geçen gün daha da kolaylaştırmak olduğunu vurgulayarak, "Endişelenmeyin, size doğrudan hizmet etme çabam bir an bile durmayacak." dedi.

Rama, geçen hafta Diella'nın Kamu İhalelerinden Sorumlu Sanal Bakan olacağını duyurmuştu.

Öte yandan yeni kabine, Cumhurbaşkanlığında düzenlenecek yemin töreninin ardından resmen göreve başlayacak.

Rama, ülkede 4. kez başbakanlık görevini yürütecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan: Dünyada zulümlerin giderilmesi için Türkiye'nin güçlenmesi önemli
15 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
İzmir Karşıyaka'da toplanmayan çöpler tepkiye neden oluyor
Trabzon'da alışveriş merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Tekirdağ'daki Bıyıkali Göleti'nde su seviyesi yüzde 2'nin altına düştü

Benzer haberler

Arnavutluk'ta genel seçimden 130 gün sonra yeni hükümet kuruldu

Arnavutluk'ta genel seçimden 130 gün sonra yeni hükümet kuruldu

Fransa'da solcular, yeni Başbakan Lecornu ile hükümet kurmaya yanaşmıyor

Fransa Başbakanı Bayrou liderliğindeki hükümetin düşüşü ülkede kredi notu baskısı yaratıyor

Fransa'da Bayrou hükümetinin düşmesinin ardından Macron'un yeni başbakan ataması bekleniyor

Fransa'da Bayrou hükümetinin düşmesinin ardından Macron'un yeni başbakan ataması bekleniyor
Fransa'da zorlu güven oylamasına gidecek hükümetin düşmesi halinde olası yol haritaları gündemde

Fransa'da zorlu güven oylamasına gidecek hükümetin düşmesi halinde olası yol haritaları gündemde
Nepal'de polisin hükümet karşıtı göstericilere ateş açması sonucu 19 kişi öldü

Nepal'de polisin hükümet karşıtı göstericilere ateş açması sonucu 19 kişi öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet