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Dünya

Hindistan, Cammu Keşmir'deki terör saldırısı sonrası "İndus Suları Anlaşması'nı" askıya aldı

Hindistan, Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesindeki terör saldırısı sonrası "İndus Suları Anlaşması'nı" askıya aldığını ve Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istediğini bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
Hindistan, Cammu Keşmir'deki terör saldırısı sonrası "İndus Suları Anlaşması'nı" askıya aldı

Ankara

Press Trust of India (PTI) haberine göre Başbakan Narendra Modi liderliğinde Kabine Güvenliği Komitesi (CCS) toplantısında Pahalgam'da düzenlenen terör saldırısı ele alındı. Modi'nin saldırı hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirildiği toplantıda, terör saldırısının sınır ötesi bağlantılarının ortaya çıkarılması çabaları görüşüldü.

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Hindistan Dışişleri Bakanı Vikram Misri, düzenlediği basın toplantısında, toplantıda alınan kararların detaylarını açıkladı.

Pakistan'ın Yeni Delhi Büyükelçiliğindeki deniz ve hava dahil askeri müsteşarlarının "istenmeyen adam" ilan edildiği belirten Misri, müsteşarlara Hindistan'ı terk etmeleri için bir hafta süre tanındığı söyledi.

Hindistan ile Pakistan arasında 1960'ta imzalanan "İndus Suları Anlaşması'nın" askıya alındığını dile getiren Misri, "Anlaşma, Pakistan sınır ötesi terörizme verdiği desteği güvenilir ve geri dönülmez bir şekilde reddedene kadar derhal askıya alınacak." dedi.

Wagah-Attari sınır kapısının kapatıldığı kaydeden Misri, bu kapıdan geçiş yapanların, 1 Mayıs'a kadar aynı dönüş rotasını kullanarak geri dönebileceklerini söyledi.

Misri, Hindistan'ın İslamabad'daki Büyükelçiliğinde görevli deniz ve hava dahil askeri müsteşarların geri çekilmesi kararı alındığını belirtti.

Pakistan vatandaşlarının, Güney Asya Bölgesel İşbirliği Örgütü (SAARC) kapsamlı muafiyet vizeleriyle Hindistan'a seyahat etmesinin yasaklandığına işaret eden Misri, bu vizeyle Hindistan'da bulunan Pakistanlıların ülkeyi terk etmeleri için 48 saat süre verildiğini söyledi.

Misri, CCS'nin saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını belirterek, alınan kararlar sayesinde komisyonun "terörizme karşı sıfır tolerans politikasını" yansıttığına dikkati çekti.

Olay

Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin dün turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Terör saldırısı sonrası Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Suudi Arabistan'daki resmi ziyaretini yarıda keserek Yeni Delhi'ye dönmüştü.

Modi, başkente varışının hemen ardından, üst düzey yetkililerin katılımıyla, durumu değerlendirmek için güvenlik toplantısı düzenlemişti.

Ulusal basında çıkan haberlerde, Pakistan'da yasaklı Leşker-i Tayyibe (LET) örgütünün uzantısı olan Direniş Cephesi'nin (TRF) saldırıyı üstlendiği belirtilmişti.

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