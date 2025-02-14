Dolar
36.22
Euro
37.93
Altın
2,931.37
ETH/USDT
2,683.90
BTC/USDT
96,610.00
BIST 100
9,866.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının 6. turunda 369 Filistinli serbest kalacak

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının altıncı turunda, 3 İsrailli esire karşılık 369 Filistinli esirin serbest bırakılacağı bildirildi.

Faruk Hanedar  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının 6. turunda 369 Filistinli serbest kalacak Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Kudüs

Hamas’a bağlı Esirler Medya Ofisi, esir takasının altında turunda toplam 369 Filistinli esirin serbest bırakılacağını açıkladı.

Açıklamada, İsrail hapishanelerindeki esirlerden 36'sının müebbet hapis cezasına çarptırılan, 333'ünün ise 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nde alıkonulan Filistinliler olacağı kaydedildi.

Serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin ismi açıklandı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ise yaptığı açıklamada, 15 Şubat'ta yapılacak esir takasının 6. turunda serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin Alexandre Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn olduğunu duyurdu.

Esirlerden Chen'in ABD-İsrail ve Troufanov'un Rusya-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyor.

Hamas, esir takasını askıya almıştı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.

Hamas'ın yaptığı açıklamada, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun." ifadesini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrailli esirler serbest kalmazsa "ateşkesin biteceği ve şiddetli saldırılara başlayacakları" tehdidinde bulunmuş ve orduya Gazze içine ve çevresine takviye birlik gönderilmesi talimatı vermişti.

Hamas, dün arabulucu ülkelerin İsrail'in ateşkes anlaşmasıyla ilgili engellerini kaldırma taahhüdü üzerine, anlaşma kapsamında esir takasını uygulamaya devam edeceğini duyurmuştu.

Esir takasının ilk 5 turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze'deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli İstihbarat Akademisi "Siber Güvenlik Perspektifinden Türkiye'nin Nükleer Enerji Stratejisi" raporunu yayımladı
Şırnak'ta terör operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin davada karar açıklandı
Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi: Savunma sanayi, Türkiye ile Endonezya ilişkilerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacak
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah ve malzemeler ele geçirildi

Benzer haberler

Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının 6. turunda 369 Filistinli serbest kalacak

Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının 6. turunda 369 Filistinli serbest kalacak

Teknoloji şirketlerinin İsrail ile çalışması, yapay zeka etiği sorununu yeniden gündeme getirdi

İsrail ordusu, Doğu Kudüs’ün kuzeyindeki Hizma beldesinin iki girişini kapattı

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: (Trump'ın Gazze planına ilişkin) Hoşlarına gitmiyor ama tek plan, Trump'ın planı

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: (Trump'ın Gazze planına ilişkin) Hoşlarına gitmiyor ama tek plan, Trump'ın planı
İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyindeki iki bölgeye hava saldırısı

İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyindeki iki bölgeye hava saldırısı
Lübnan'ın güneyinde işgali sürdüren İsrail ordusu, 2 beldede evlere saldırdı

Lübnan'ın güneyinde işgali sürdüren İsrail ordusu, 2 beldede evlere saldırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet