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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 22 radyo istasyonu kapandı

İsrail'in 15 ayı aşkın süren saldırıları nedeniyle Gazze'deki 22 radyo istasyonunun merkezlerinin tamamen ya da kısmen yıkıldığı ve yayın yapamadığı bildirildi.

Hamdı Yılmaz, Mahmut Geldi  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 22 radyo istasyonu kapandı

Istanbul

Filistin Medya Forumu, "13 Şubat Dünya Radyo Günü" münasebetiyle Facebook hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki yerel radyo istasyonlarının geçtiği zorlu döneme dikkati çekti.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023-Ocak 2025 tarihlerinde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 22 radyo istasyonunun merkezlerinin tamamen ya da kısmen yıkıldığı belirtildi.

Gazze'deki söz konusu 22 radyo istasyonunun yayınlarını durdurma mecburiyetinde kaldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gazze'de altyapı yok edildi, akaryakıt temini engellendi, iletişim ve internet hatları bombalandı. İşte tüm bunlar, yerel radyo yayınları başta olmak üzere Gazze Şeridi'nde yayın çalışmalarını olumsuz etkiledi."

İsrail saldırılarında radyo istasyonlarının birçok ekipmanını kaybettiği ve devam eden abluka nedeniyle söz konusu ekipmanların ithal edilemediği belirtilirken radyo istasyonlarının zararının milyonlarca dolar olduğu kaydedildi.

Filistin Medya Forumu, ayrıca İsrail'in Filistin medyasını sistematik olarak doğrudan hedef almasını en güçlü şekilde kınadığını ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'a kadar sürdürdüğü saldırılarında, 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin verilerine göre, İsrail'in 471 gün süren saldırılarında hastane, ev ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okullar dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nin altyapısının yüzde 88'i yok edildi.

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