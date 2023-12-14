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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas, tüm dünyaya Gazze için 3 gün boyunca kitlesel gösteri yapma çağrısında bulundu

Hamas Hareketi, Gazze'ye destek olmak ve İsrail'in sivillere dönük işlediği katliamları kınamak için tüm dünyada 3 gün boyunca kitlesel gösteri düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Nour Mahd Ali Abu Aisha, Gülşen Topçu  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
Hamas, tüm dünyaya Gazze için 3 gün boyunca kitlesel gösteri yapma çağrısında bulundu Fotoğraf: Mert Alper Dervış/AA

Gazze

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, İslam ve Arap ülkelerinin yanı sıra dünyadaki tüm özgür insanlara seslenildi.

Açıklamada, Gazze'ye destek olmak, kadın ve çocuklara karşı işlenen suçları ve ABD ile Batı'nın soykırım savaşına verdiği desteği kınamak için 15-16-17 Aralık tarihlerinde kitlesel gösteriler düzenlenmesi istendi.

Hamas'ın açıklamasında, bu günlerde her türlü protesto şeklinin kullanılması ve Gazze'deki savaş duruncaya kadar da tüm dünyada bu protesto hareketinin sürmesi talep edildi.

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