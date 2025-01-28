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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas: Mısır ile Gazze'de ulusal uzlaşı hükümeti kurma çabalarını ele aldık

Hamas, Mısırlı yetkililerle Gazze Şeridi'nde ulusal uzlaşı hükümeti ya da "toplumsal destek komitesi" kurma çabalarını ele aldıklarını belirtti.

Iyad Nabolsi, Hamdi Yıldız  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
Hamas: Mısır ile Gazze'de ulusal uzlaşı hükümeti kurma çabalarını ele aldık

İstanbul

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed Derviş öncülüğündeki heyet, Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad ile Kahire'de bir araya geldi.

Reşad ile Gazze Şeridi'nde ulusal mutabakat hükümeti kurulması çabalarının ele alındığı belirtilen açıklamada bu seçenek olmazsa "toplumsal destek komitesi" kurulması yönünde hareket edileceği aktarıldı.

Hamas'ın açıklamasında Mısır'a giden heyette Halid Meşal, Halil Hayye, Zahir Cebbarin, Nizar Avadallah, Muhammed Nasr ve Gazi Hamed gibi isimlerin de bulunduğu kaydedildi.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadını serbest bırakmıştı.

İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevinden serbest bırakılmıştı.

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