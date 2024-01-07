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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas: İşgalci İsrail’in gazeteci Dahduh ile Süreyya'yı öldürmesi savaş suçudur

Hamas, İsrail ordusunun, Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh’un oğlu gazeteci Hamza ed-Dahduh ve gazeteci Mustafa Süreyya’yı öldürmesini "savaş suçu" olarak niteledi.

Mustafa M. M. Haboush, Esat Fırat  | 07.01.2024 - Güncelleme : 07.01.2024
Hamas: İşgalci İsrail’in gazeteci Dahduh ile Süreyya'yı öldürmesi savaş suçudur

Gazze

Hamas’tan gazetecilerin öldürülmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Siyonist işgalin gazeteciler Dahduh ve Süreyya'yı hedef alması, gazetecileri terörize etmeyi, gerçekleri bildirmek ve işgalin suçlarını haber yapmaktan caydırmayı amaçlayan kasıtlı bir savaş suçudur." ifadeleri kullanıldı.

İsrail’in aralarında 109 gazetecinin de bulunduğu Gazze’deki Filistin halkına yönelik korkunç bir katliam yaptığına dikkat çekilen açıklamada, “Uluslararası insan hakları kuruluşlarını, bu haydut rejimin yargılanması için halkımıza karşı işlediği suçları belgelemeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Dahduh ile Süreyya’nın ailelerine başsağlığı dilendi.

İsrail ordusunun bu sabah, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında gazeteci Dahduh ile Süreyya öldürülmüştü.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail uçaklarının Han Yunus kentinde görev başındaki Dahduh ile Süreyya’yı hedef almasıyla öldürülen gazeteci sayısının 109'a yükseldiği vurgulanarak, İsrail ordusunun gazetecilere yönelik saldırıları en sert şekilde kınanmıştı.

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